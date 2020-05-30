Galatasaray'dan sağlıkçılara büyük jest

Sarı-Kırmızılılar'ın, "Galatasaraysız olmaz, sensiz hiç olmaz!" sloganıyla 19 Mayıs'ta başlattığı ve büyük ilgi gören kampanyasına koronavirüs sürecinde kahramanca görev yapan sağlık çalışanlarıda dâhil olacak.

30 Mayıs 2020, Cumartesi 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan sağlıkçılara büyük jest

Türk Telekom Arena'da oynanacak son 3 maçta 1905 kahraman sağlık çalışanının fotoğrafları da tribünde yer alacak. Kombine sahiplerine özel indirimle 123 TL’den satışa sunulan,genel satış rakamı ise 149 TL olan bu kampanyaya sağlık çalışanları ücretsiz katılabilecek.


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