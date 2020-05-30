Türk Telekom Arena'da oynanacak son 3 maçta 1905 kahraman sağlık çalışanının fotoğrafları da tribünde yer alacak. Kombine sahiplerine özel indirimle 123 TL’den satışa sunulan,genel satış rakamı ise 149 TL olan bu kampanyaya sağlık çalışanları ücretsiz katılabilecek.



