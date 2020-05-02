Ryan Donk, Galatasaray’da adeta küllerinden doğdu. Dün ıslıklanan isim, bugün alkışlanıyor, yaşına rağmen kalması isteniyor. Kasımpaşa’dan büyük umutlarla transfer edilmesine rağmen hayal kırıklığı yaratan, taraftarın top ayağına geldiğinde ıslıkladığı, kulübün ücretinin büyük kısmını verip kiralamaya çalıştığı ama takım bulamayan Donk, 32’sinden sonra değer kazandı. Üstelik para da kazandı. Fatih Terim’in 2017-2018 sezonunun ilk yarısının bitmesine 1 hafta kala göreve gelmesiyle Donk’un kaderi de değişti.

O gün 28 kişilik kadroda bile yer bulamayan Hollandalı oyuncu, hem sezonun ikinci yarısında hem de geçen sezonki şampiyonlukta önemli bir rol oynadı.

1+1 senelik yeni kontrat

Terim’le beraber önce yarım sezonluk performansıyla yeni sözleşmeyi kapan Donk iki yıldır 2.2 milyon euro kazandı. Sözleşmesi bu yaz biten 34 yaşındaki futbolcu ile 1+1 senelik yeni bir kontrat yapılması planlanıyor. Tecrübeli futbolcunun maaşı ise yeni sözleşme ile 1.2 milyon euroya çekileceği belirtildi.

Fatih Terim’in vazgeçilmezlerinden olan, orta saha oyuncusu olmasına bazen forvet, yeri geldiğinde de stoper oynayan Donk, Luyindama’nın ağır sakatlığından sonra defansın lideri olmuştu.

Zaman zaman öne çıkışları ve golleri ile dikkat çeken Donk, mücadeleci futbolu ile teknik kadronun en güvendiği isimlerin başında geliyor. (Skorer)



