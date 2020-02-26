Galatasaray'da son dakika Ryan Donk gelişmesi... Görev verildiğinde orta saha, stoper, hatta forvet fark etmeden oynayan ve elinden gelenin en iyisini yapan Donk, Fenerbahçe derbisinin kahramanlarından olurken, ödülünü de kapmak üzere. Sezon sonunda mukavelesi bitecek olan 33 yaşındaki oyuncuya 1+1 yıllık yeni kontrat önerilecek.

Donk’un özellikle genç oyuncularla da yakından ilgilenmesi ve onları motive etmesi, teknik ekipten takdir topluyor. Yıllık 1.9 milyon Euro’ya oynayan Donk’un ücretinde ise indirim yapılması bekleniyor.