Monaco'da forma giyen Radamel Falcao'nun transferi için yoğu mesai harcayan Galatasaray, bir taraftan da Kolombiyalı golcünün alternatifleri üzerinde çalışıyor. Sarı Kırmızılı yöneticilerin son olarak Gent'in santrforu Roman Yaremchuk için resmi teklifte bulunduğu öne sürüldü.

Ukraynalı gazeteci Igor Tsyganyk, Football Hub adlı YouTube kanalında konuyla ilgili yaptığı açıklamada "Galatasaray, Yaremchuk'u çok istiyor. Türk kulübü, teklifini sundu ve şu anda görüşmeler devam ediyor. Geçtiğimiz sezonun devre arasında da oyuncu için bazı girişimler olmuştu." ifadelerini kullandı.

Güncel piyasa değeri 3,8 milyon euro olarak gösterilen 23 yaşındaki forvetin Gent ile 2021 yazına dek sözleşmesi bulunuyor. Genç futbolcu, yeni sezonda çıktığı 4 maçta 4 kez fileleri havalandırırken 2 de asist kaydetti.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler