Monaco'nun golcü oyuncusu Radamel Falcao'yu kadrosuna katmak için uzun bir süredir uğraş veren ve Kolombiyalı golcüden gelecek müjdeli haberi bekleyen Galatasaray'la ilgili flaş bir transfer iddiası daha ortaya atıldı. Brezilya basını, Sarı Kırmızılılar'ın Internacional forması giyen Rodrigo Dourado ile ilgilendiğini yazdı.

Ülkede yayım yapan Revista Colorada adlı internet sitesi, okuyucularıyla paylaştığı özel haberinde Cim Bom'un 25 yaşındaki Brezilyalı ön libero için kısa bir süre içerisinde resmi teklifte bulunabileceğini yazdı. Haberde yıldız futbolcunun menajerliğini yapan Gilmar Veloz'un da bu bilgiyi doğruladığı aktarıldı.

Yunus DİLBER / Fanatik Dış Haberler