Süper Lig 'in 27. haftasında Galatasaray , Çaykur Rizespor 'u 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından da Sarı-Kırmızılılar resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.

Nef Stadyumu'nda 4 şekerli bir çay fotoğrafı paylaşan Galatasaray resmi hesabının admini, taraftara, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? Admin: 4" ifadeleriyle bir soru sordu.

Aslan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü.

İşte o paylaşım:

Bu paylaşım sonrasında Karadeniz ekibinden de cevap gecikmedi. Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayan Turuncu-Yeşilliler, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadeleriyle cevap verdi.

İşte Rizespor'un, Galatasaray'a o cevabı:



