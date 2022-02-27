Galatasaray'dan, Rizespor'a flaş gönderme!
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u 4-2 yendi, maçın ardından da Sarı-Kırmızılılar flaş bir paylaşımda bulundu. Nef Stadı'nda 4 şekerli bir çay fotoğrafı paylaşıldı. Rizespor da kısa bir süre sonra Galatasaray'ın bu paylaşımına sert bir cevap verdi.
Süper Lig 'in 27. haftasında Galatasaray , Çaykur Rizespor 'u 4-2'lik skorla yenmeyi başardı. Maçın ardından da Sarı-Kırmızılılar resmi sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım geldi.
Nef Stadyumu'nda 4 şekerli bir çay fotoğrafı paylaşan Galatasaray resmi hesabının admini, taraftara, "Siz çayınızı kaç şekerli alırsınız? Admin: 4" ifadeleriyle bir soru sordu.
Aslan'ın bu paylaşımı kısa süre içerisinde yoğun ilgi gördü.
İşte o paylaşım:
Bu paylaşım sonrasında Karadeniz ekibinden de cevap gecikmedi. Galatasaray'ın paylaşımını alıntılayan Turuncu-Yeşilliler, "Bu çay, Rize çayı değil. Ümit Öztürk, kaçak çaydan demledi galiba! Bizim de kaçak çayla işimiz olmaz. Zira çayın kaçağı, sağlığı; hakemin eyyamı, futbolu bozar!" ifadeleriyle cevap verdi.
İşte Rizespor'un, Galatasaray'a o cevabı: