Galatasaray'dan resmi Demba Ba açıklaması

Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Yusuf Günay Demba Ba'yı transfer ettikleri yönünde çıkan haberleri yalanladı.

22 Ocak 2019, Salı 09:38
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Galatasaray'dan resmi Demba Ba açıklaması

Golcü arayışlarını sürdüren Galatasaray'ın Beşiktaş'ın eski golcüsü Demba Ba ile anlaştığı iddia edilmişti. Sarı-Kırmızılı takımdan resmi açıklama geldi ve bu transfer haberi yalanlandı.

Açıklamayı Galatasaray Başkan Yardımcısı Yusuf Günay yaptı. Twitter hesabından taraftarı bilgilendiren Günay "Sevgili Galatasaray’lılar profesyonel futbolcu Demba Ba’yı kiraladığımıza dair haberler gerçeği yansıtmamaktadır." ifadesini kullandı.

Shanghai Shenhua forması giyen Demba Ba takımıyla çıktığı 17 maçta 6 gol 2 asistlik performans sergilemişti.

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