Galatasaray’dan Ramazan Bayramı mesajı

Galatasaray Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla resmi sitesi üzerinden bir kutlama mesajı yayımladı.

24 Mayıs 2020, Pazar 09:45 Son Güncelleme:
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Galatasaray’dan Ramazan Bayramı mesajı

Galatasaray Kulübü, Ramazan Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sevgi, saygı, hoşgörü ve dayanışma duygularının her zamankinden daha yoğun yaşandığı Ramazan ayının ardından Bayrama ulaşmanın sevincini paylaşıyoruz. Bu vesile ile birlik ve beraberliğimizin temel unsurlarından olan Ramazan Bayramı’nın ülkemize, camiamıza ve tüm İslam alemine hayırlı olmasını temenni ediyor; huzur, sağlık ve mutluluk dolu bir bayram diliyoruz."

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