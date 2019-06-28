Süper Lig'in son şampiyonu Galatasaray, transfer çalışmalarını sürdürüyor.

Orta sahaya transfer yapmayı hedefleyen Galatasaray, Ever Banega için girişimlerde bulunurken gündeme gelen son isim de Barcelona'nın Brezilyalı oyuncusu Rafinha oldu.

Portekiz basınından Record'un haberine göre Sarı-Kırmızılılar, Barcelona'nın 26 yaşındaki oyuncusu için kısa sürede resmi teklif yapmaya hazırlanıyor.

Bayern Münih forması giyen Thiago Alcantara'nın da kardeşi olan Rafinha'nın adı, transfer döneminde Valencia ile de anılıyordu.

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Barcelona altyapısından yetişen Rafinha, daha önce kiralık olarak 2013-14 sezonunda Celta Vigo ve 2017-18 sezonunun ikinci yarısında Inter formaları giymişti.

26 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda ise aralık ayında yaşadığı sakatlık ile sezonu kapatmış ve Barcelona formasıyla toplam 8 maça çıkabilmişti.