Galatasaray 'ın sezon başında İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'ya kiraladığı Olimpiu Morutan, burada gösterdiği performansla göz doldurmaya devam ediyor. Sarı kırmızılı takım, Fatih Terim döneminde Rumen takımı Steaua Bükreş takımından 4.1 milyon euroya kadrosuna katmıştı. Büyük beklentilerle alınan 23 yaşındaki futbolcu, istenilen performansı sergileyemedi.

Sezon başında takımın başına Okan Buruk'un gelmesiyle birlikte sarı kırmızılılarda düşünülmeyen Rumen orta saha, oynayabileceği bir kulübe kiralanmak istendi ve bu nedenle İtalya Serie B ekiplerinden Pisa'nın yolunu tuttu.

Teknik direktör Luca D'Angelo tarafından birçok maçta tercih edilen 10 numara, bu sezon İtalyan ekibinde fırtına estiriyor. Pisa formasıyla toplamda 12 maça çıkan Olimpiu Morutan, 4 gol 3 asistlik performansla herkesin dikkatini bir kez daha çekti.

Geçen hafta Cosenza maçında 2 gol, bu hafta da Cagliari ile 1-1 berabere kalınan karşılaşmada 1 gole imza atan Morutan, şov yapmaya devam ediyor.

Morutan'ın Pisa'ya transferinde zorunlu satın alma opsiyonu bulunuyor. Sezon sonunda Pisa'ya transfer olacak.





Galatasaray, Morutan'ın Pisa'ya transferini KAP'a şu ifadelerle bildirmişti:

Profesyonel futbolcumuz Olimpiu Vasile Moruţan'ın geçici transferi konusunda Pisa Sporting Club S.r.l. ile anlaşmaya varılmıştır. Yapılan anlaşmaya göre Pisa Sporting Club S.r.l., şirketimize 150.000 Euro geçici transfer bedeli ödeyecektir.

Pisa Sporting Club S.r.l. 31 Mayıs 2023 tarihine kadar opsiyon hakkını kullanması halinde futbolcuyu 5.500.000 Euro transfer bedeli karşılığında kesin olarak transfer etme hakkına sahiptir. Ayrıca yapılan anlaşma gereği futbolcunun en az 25 maçta 45 dakika oynaması ve Pisa Sporting Club S.r.l'nin İtalya Serie A Ligi'ne çıkması durumunda kesin satın alma şartı 5.500.000 Euro transfer bedeli ile gerçekleşecektir.

İlgili Haberler Deplasman lideri Galatasaray



