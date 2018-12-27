Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray, son günlerde adı sık sık transfer dedikodularına karışan genç futbolcusu Ozan Kabak'ın geleceği hakkında açıklama yaptı.

27 Aralık 2018, Perşembe 19:05 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Ozan Kabak açıklaması

Galatasaray kulübü resmi internet sitesinden yaptığı açıklamada, Ozan Kabak ile yeni sözleşme konusunda henüz anlaşma sağlanamadığını duyurdu. 

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde:

Teknik heyetimizin gelecek dönem için kısa ve uzun vadeli kadro planlaması için çalışmaları uzun zamandır devam etmektedir. Bu bağlamda hangi oyuncuların kalıp hangi oyuncuların gideceği, gelişmelere bağlıdır. Teknik kadronun planlaması uyarınca somut gelişmeler oldukça kamuoyu ile paylaşılacaktır.

Genç oyuncumuz Ozan Kabak’ın ise sözleşme koşulları ile ilgili kulübümüz tarafından 4-5 ay önce başlatılan girişim, önce sonuçsuz bırakılmış, ardından temsilcileri tarafından devre arasına kadar zaman talep edilmiştir. Ozan Kabak’ın ve menajerlerinin, oyuncumuzun kariyerine nasıl ve nerede devam edeceğinin kararı sonrası kulübümüz oyuncu ile ilgili takdir hakkını kullanacaktır.

Şampiyonluk hedefinden ve Avrupa’da yürüyeceği yoldan taviz vermeksizin teknik heyetimiz ve yönetimimiz, ihtiyaç duyulan tüm mevkilerle ilgili çalışmalara başlamış olup resmi olarak kulübümüz yayın organları dışındaki haber ve yorumlara itibar edilmemesini rica ederiz.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ YÖNETİM KURULU

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