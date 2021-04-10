Galatasaray'dan sürpriz transfer harekatı...Sabah'ın haberine göre; Sarı-Kırmızılı takım, Boca Juniors'un 24 yaşındaki ön liberosu Jorman Campuzano'nun peşinde... Kolombiyalı oyuncunun Arjantin ekibi ile sözleşmesi 2023 sezonu sonunda bitecek.

Campuzano'nun menajeri Gianluca De Franco, "Avrupa'dan bir temas var mı? Galatasaray, Benevento ve Fiorentina iddiaları çıkmıştı. Hangileri doğru?" sorusuna "Genelde isim vermeyi sevmem ama söylenen kulüplerin yoklamalar yaptığını onaylıyorum" diyerek üstü kapalı olarak teklifi doğruladı.

Boca Juniors ile 56 maça çıkan Campuzano 2 gol atarken 1 kez de asist yaptı.







