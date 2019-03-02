Galatasaray’da Fatih Terim önderliğinde geleceğin takımını kurma çalışmaları devam ediyor. Devre arasında özellikle savunma hattında büyük bir devrim yapan sarı-kırmızılılarda Luyindama ile Marcao’nun performansı göz kamaştırıyor. Teknik ekip ve scout bölümünün iş birliği neticesinde savunma uzun yıllar garanti altına alınırken sırada merkez orta saha var. Teknik direktör Fatih Terim’in talimatı sonrası detaylı bir araştırmaya giren izleme komitesinin liste başında yaklaşık yedi aydır takip edilen Ritsu Doan bulunuyor. Şu an Güney Amerika’dan, Asya’ya kadar tüm dünya liglerini tarayan scout ekibi, önceliği Hollanda’nın Groningen takımında oynayan yirmilik Japon oyuncuya vermiş durumda.

Genç ve dinamik!

Asya Kupası’nda da attığı iki golle ve gösterdiği performansla dikkatleri üzerine çeken Doan, Groningen’deki istikrarıyla da Hollanda devlerinin kıskacında. Piyasa değerini kısa sürede 7,5 milyon avroya çıkaran sol ayaklı Doan, sağ kanada evrilmiş olsa da orta sahanın her noktasında görev yapabiliyor. Galatasaray’ın Japon yıldızı Yuto Nagatomo’nun da kardeşi gibi olan 20 yaşındaki futbolcunun Hollanda temsilcisiyle 2021 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim’in hedefi orta sahada da revizyonun gerçekleşmesinin ardından genç ve dinamik kadroyla uzun yıllar Avrupa’da zirveye oynamak.

Kaynak: Türkiye Gazetesi