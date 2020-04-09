Galatasaray, Covid-19 döneminde yaptığı bağışla elini taşın altına koyarken bir katkıya daha imza atmak istiyor. Sabah'ın haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetim yaptıkları çalışma sonrasında Mecidiyeköy'de boş durumdaki oteli ihtiyaç olması durumunda Sağlık Bakanlığı'nın emrine vereceği bildirildi.

MADDİ MANEVİ DESTEK OLMALIYIZ

Bu fikri hayata geçirmek isteyen Başkan Mustafa Cengiz'in yönetim kurulundaki arkadaşlarına, "Devletimizin hem maddi hem manevi olarak yanında olmalıyız. Mecidiyeköy'deki binayı da ihtiyaç duyarlarsa Sağlık Bakanlığı'nın emrine tahsis edelim. Konum itibariyle lojistik bir yer" dediği kaydedildi.









Uzun zamandır boş olarak duran ve otel için planlanan binada 182 oda yer alıyor. Ayrıca binanın zeminden aşağıya 6 katı daha bulunuyor. 17 bin metrekare kullanım alanı olan bina için Galatasaray yönetimine daha önce otel veya hastane olarak kullanmak için yıllık 10 milyon TL kiralama bedeli ile teklifler gelmişti.

HASTANE OLARAK KULLANILABİLİR

Galatasaray'ın bir önceki başkanı Dursun Özbek döneminde Mecidiyeköy'deki araziye otel yapılması için genel kuruldan yetki alınmıştı. 2014 yılının son aylarından sonra alınan izin sonrasında yapımına başlanan otel için Dursun Özbek, yıllık en az 5 milyon dolar gelir kazanılacağını söylemişti. Ancak yapımı bitmesine rağmen otel boşta kalırken, Mustafa Cengiz ve yönetimi içi kaba inşaat halindeki oteli devletin hizmetine verip hastane olarak faydalı olabileceğine inanıyor.







