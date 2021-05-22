Galatasaray'dan olaylı şekilde ayrılan ve sözleşmesi feshedilen Younes Belhanda, Ligue 1'e dönüyor. Faslı 10 numaranın eski takımı Montpellier ile anlaşmaya vardığı iddia edildi. L’Equipe'in özel haberine göre; Nice ve Trabzonspor'un da teklif yaptığı Belhanda, altyapısından yetişip şampiyonluk yaşadığı Montpellier’yi seçti.

31 yaşındaki orta sahanın Nice'nin daha yüksek ücret teklifine rağmen Montpellier ile anlaştığı, başkan Laurent Nicollin'e teşekkür ettiği vurgulandı.

Faslı 10 numara, Montpellier'nin ilk lig şampiyonluğunu elde ettiği 2011-12 sezonunda elde edilen başarıda önemli rol oynamıştı. 23 yaşındaki Belhanda, Montpellier formasıyla çıktığı 127 maçta 26 kez rakip fileleri havalandırmıştı.

Galatasaray'dan neden ayrıldı?

Sarı kırmızılılar Temmuz 2017'de Dinamo Kiev'den 10 milyon euroluk bonservis bedeliyle gelen Faslı 10 numara, her sezon tartışma konusu olmuştu. Bazı maçlar sonrasında tartışılan Belhanda, son olarak Sivasspor'la oynanan ve 2-2 berabere kaldıkları maçın ardından yaptığı açıklamalarla yönetimin dikkatini çekti.

Yönetimi kötü zemin nedeniyle eleştiren Belhanda’nın sözleşmesi 10 Mart’ta feshedilmişti.

Sarı kırmızılı yönetimi kastederek yapan ve zemini eleştiren ifadeler kullanan Belhanda'nın bileti kesildi.

Faslı futbolcu Younes Belhanda, Sarı Kırmızılılar ile 131 resmi maça çıktı ve rakip fileleri 22 kez havalandırdı. Belhanda, Galatasaray ile 2 lig, 1'er de Türkiye Kupası ve TFF Süper Kupa sevinci yaşadı.



