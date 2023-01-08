Spor Toto Süper Lig ’in 18. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaşıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk son oynadıkları MKE Ankaragücü maçının 11’ine göre derbide 3 değişiklik yaptı. Buruk, Patrick van Aanholt, Fredrik Midtsjö ve Bafetimbi Gomis'in yerine sarı kart cezaları sona eren Sacha Boey ve Sergio Oliveira ile Kerem Aktürkoğlu'na görev verdi. Galatasaray’da Emre Taşdemir, Mathias Ross ve Kazımcan Karataş sakatlıklarından dolayı, Haris Seferovic de kadroda tercih edilmediğinden dolayı 21 kişilik derbi kadrosunda bulunmuyor.

ICARDI 21 KİŞİLİK KADRODA

Sakatlığını atlatan Galatasaray’ın Arjantinli futbolcusu Mauro Icardi, Fenerbahçe derbisinin 21 kişilik kadrosunda yer aldı. FIFA Dünya Kupası arasında 30 Kasım’da yapılan antrenmanda sakatlanan Icardi, sakatlığının ardından ilk kez kadroya girdi. 29 yaşındaki futbolcu son olarak deplasmanda oynanan Başakşehir maçında oynamıştı.









BARIŞ ALPER YILMAZ FORVETTE

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Fenerbahçe karşısında forvette Barış Alper Yılmaz’a görev verdi. Sarı-kırmızılılarda Mauro Icardi’nin yokluğunda son maçlarda Bafetimbi Gomis oynarken, Buruk derbide ileri uçta Barış Alper’e şans verdi.

Sarı-kırmızılılar derbiye; Fernando Muslera, Sacha Boey, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakcı, Leo Dubois, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Dires Mertens, Milot Rashica, Kerem Aktürkoğlu ve Barış Alper Yılmaz’a görev verdi.

Yedeklerde ise Okan Kocuk, Patrick van Aanholt, Lucas Torreira, Fredrik Midtsjö, Yunus Akgün, Bafetimbi Gomis, Yusuf Demir, Emin Bayram, Juan Mata ve Mauro Icardi bekledi.

OKAN BURUK: DİNAMİZMİ, HIRSI VE İSTEĞİ ÖNEMLİ

Icardi'nin henüz 90 dakikayı çıkartabilecek durumda olmadığını belirten tecrübeli teknik adam, Gomis'in 3-4 gün önce maç oynadığını belirtti, Fransız golcünün arka arkaya maçlarda zorlanabildiğini aktardı. Bu nedenle forvette Barış Alper'e görev verdiğini dile getiren Buruk, "Barış'ın dinamizmi, hırsı ve isteği bizim için önemli. Hızı da önemli. Öndeki dört oyuncumuz da her yerde oynayabilen oyuncular. Torreira'nın da antrenman eksikliği ve uzun uçuşları oldu. Oyunun devamında onu da değerlendirmeyi düşünüyoruz." dedi.









5 YILDIZ TEPKİSİ

Spor Arena'nın haberine göre; Galatasaray, derbinin sonucu ne olursa olsun maç sonunda yayıncı kuruluş röportajlarına çıkmama kararı aldı. Fenerbahçe Kulübü, mixed zone alanına 5 yıldızlı logolarını bastırdı. Galatasaray bu tavra tepki olarak derbi sonu röportaja çıkmayacak.

KALDIRILMASI İSTENDİ

Yayıncı kuruluş, bu tepki çeken hareket için "TFF ile Fenerbahçe arasında" yanıtı verdi. Galatasaray Kulübü, TFF ile görüşüp 5 yıldızlı logonun mixed zone alanından kaldırılmasını istedi. Aksi takdirde maç sonu röportajına çıkmayacaklarının altını çizdi.



