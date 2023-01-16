Hücum hattına alternatif bir ismi bitirmek isteyen Galatasaray , daha önce Trabzonspor 'un da gündemindeki ismi listeye aldı. 2023 Aralık'ta kulübü ile sözleşmesi bitecek olan Ukraynalı santrfor da kulübüne para kazandırarak, takımdan gitmek istiyor. Kadrosunu güçlendirmeye devam eden Sarı-Kırmızılılar, bir yandan iç transferde de gaza bastı. İki futbolcudan da kulüp bulması istendi.

Kupada rotasyon vakti

Ligde zirvenin tek hakimi olan Aslan'da moraller yerinde... Sarı-Kırmızılılar'ın şimdiki rotası ise Ziraat Türkiye Kupası olacak. Yarın 20.30'da Alanyaspor ile son 16 turunda kozlarını paylaşacak olan Galatasaray, çeyrek final için sahaya çıkacak. Teknik direktör Okan Buruk'un ise kadroda önemli değişiklikler yapması bekleniyor. İleri uçta Mauro Icardi yerine Bafetimbi Gomis yer alacak. Kanatlarda ise Kerem ve Barış Alper dinlendirilip, Rashica ile Yunus Akgün'e şans verilecek. Öte yandan savunmada da Emin Bayram'ın görev alması bekleniyor. Kalede ise Muslera yerine Okan Kocuk şans bulacak.









Yusuf Demir'e 'Hazır ol' mesajı

Yaz transfer döneminde takıma katılan Yusuf Demir, geldiği günden bu yana pek forma şansı bulamadı. 19 yaşındaki genç futbolcu, şimdiye kadar 6 maçta 129 dakika forma giydi. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise genç sağ kanat oyuncusu ile bir görüşmeyaptı. Buruk, öğrencisi ileyaptığı konuşmada, ona gelecek maçlarda şans bulabileceğini belirtirken, 'Hazır ol' mesajı verdi.

Juan Mata yüzleri güldürüyor

Cim Bom'un tecrübeli orta saha oyuncusu Juan Mata, geldiği günden bu yana pek fazla şans bulamadı. Ancak son Hatayspor maçında 2 kez gol sevinci yaşayan İspanyol orta saha, kritik dönemde yaptığı katkılar ile dikkatleri üzerine çekti. İdmanlarda da performansını yükselten 34 yaşındaki oyuncunun, önümüzdeki dönemlerde desüre bulacağı bildirildi.

Jankat Yılmaz'a yeni kontrat

Son dönemde altyapısına önem veren Cim Bom'da, A Takım'a yükselen isimlerden biri de Jankat Yılmaz olmuştu. Sezon sonunda kontratı bitecek olan 18 yaşındaki eldiven ileyeni sözleşme görüşmeleri başlayacak. Jankat ileanlaşma sağlandıktan sonra diğer genç futbolcularla da masaya oturulacağı gelen haberler arasında yer aldı.









İKİ YILDIZ YOLCU

Galatasaray Yönetimi, şampiyonluk için kadrosunu güçlendirmeye çalışırken, diğer yandan da iç transferde harekete geçti. Takıma katılacak yeni isimler olması nedeniyle, gönderilecek futbolcular için de çalışmalar devam ediyor. Bu doğrultuda yaz transfer döneminde kiralanan Haris Seferovic'ten kulüp bulması istenecek. Galatasaray forması ile 10 lig maçında ne gol ne de asist yapabilen İsviçreli santrfor, beklentilerin hayli altında kaldı. Kiralık kontratı sezon sonunda bitecek olan 30 yaşındaki futbolcuyla yolların ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor.

FESİH İÇİN GÖRÜŞME

Öte yandan Patrick van Aanholt da bekleneni veremeyenlerden biri oldu. Hollandalı sol bekin, sözleşmesi 2024 yılına kadar devam ediyor. 32 yaşındaki deneyimli savunmacı için iki alternatif belirlendi. İlk etapta, kendisinden takım bulması istenecek. İkinci ihtimalde ise Hollandalı futbolcunun, sezon sonuna kadar alacakları verilip, sözleşmesinin feshedilmesi için görüşme yapılacak.

YENİ GOLCÜ ARTEM DOVBYK

Galatasaray, şampiyonluk yolunda zirvede yer alırken, önemli bir avantaja da sahip. Bu doğrultuda Aslan, ara transfer döneminde eksiklerini kapatmayı hedefliyor. İlk etapta sol bek için uzun bir süre çalışma yürütüldü. Nihayetinde Sivasspor forması giyen Uğur Çiftçi ile anlaşmaya varıldı. Galatasaray'ın takviye yapmak istediği bir diğer mevki de forvet hattı... Bu anlamda rota ise Ukrayna olacak. Sarı Kırmızılılar, Dnipro forması giyen Artem Dovbyk'i kadrosuna katmak istiyor. 25 yaşındaki golcü, daha önce de Trabzonspor'un gündemine gelmişti.

28 MAÇTA 19 GOL

Yaz transfer döneminde Karadeniz ekibi tarafından yapılan yaklaşık 3 milyon Euro'luk öneri reddedilmişti. Şimdi ise 25 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi, sezon sonunda sona erecek. Aslan da bu doğrultuda Dovbyk'i kadrosuna katmak istiyor. Santrfor bölgesinin yanı sıra forvet arkası ve sağ kanatta da oynayabilen Dovbyk, bu sezon çıktığı 28 maçta 19 gol ve 5 asistlik performans sergiledi. İki kulüp arasında bonservis konusunda görüşmelerin, kısa bir süre içerisinde başlaması bekleniyor.







