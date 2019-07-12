Diagne satılır satılmaz Galatasaray forvet transferinde somut adımlar atacak. Gündemde pek çok isim yer alırken, bunlardan biri de Stefano Okaka. İlk etapta menacer önerisi olarak ajandaya giren Okaka’ya teknik heyetin olumsuz bir rapor vermediği öğrenildi. Ancak 29 yaşındaki İtalyan futbolcu şu aşamada Cim Bom’un önceliklerinden biri değil. Özellikle oyuncu cephesi ciddi şekilde Galatasaray’a gelmek isterken, maliyet konusunda nabız yoklanıyor.

Bonservisi Watford’ta olan Okaka, geçen sezonun ikinci bölümünde Udinese forması giydi. 1.86’lık tecrübeli santrfor, Serie A’da çıktığı 16 maçta 6 kez rakip fileleri havalandırdı, 1 de asist yaptı. Watford’un Okaka için belirlediği fiyatın 4-5 milyon Euro civarında olduğu öğrenildi.

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