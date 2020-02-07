Harcama limitleri sebebiyle karşı karşıya gelen Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasındaki düello devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dün düzenlediği basın toplantısının hemen ardından Sarı-Kırmızılılar yazılı uzun bir açıklama yayınladı, özetle şu ifadeleri kullandı: “Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır...”

‘Hangi gerekçeyle yapıldı’

“TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF’nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız...” ‘Harcama limitleri açıklansın’ “TFF’yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz.”