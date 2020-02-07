Galatasaray'dan Nihat Özdemir’e jet cevap
TFF Başkanı Özdemir’in basın toplantısının hemen ardından yazılı bir cevap yayınlayan Galatasaray, “Nihat Özdemir’in yaptığı açıklamalar yetersizdir. Harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz” ifadesine yer verdi.
Harcama limitleri sebebiyle karşı karşıya gelen Türkiye Futbol Federasyonu ile Galatasaray arasındaki düello devam ediyor. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in dün düzenlediği basın toplantısının hemen ardından Sarı-Kırmızılılar yazılı uzun bir açıklama yayınladı, özetle şu ifadeleri kullandı: “Takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra bir kulübün özellikle finansman işlemlerine dayanarak limit artırım başvurusunun devam ettiği ve bu limit artırım başvurusunun Ek-XII G maddesine göre dayanaksız olmasına rağmen TFF tarafından kabul edildiği açıklanmıştır...”
‘Hangi gerekçeyle yapıldı’
“TFF Başkanı Nihat Özdemir, 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı basın toplantısında bu kulübe limit artırımı yapıldığını açıkça ilan ve beyan etmiştir. İlgili Ek-XII G maddesi açık bir şekilde ortadayken, TFF’nin limit artırımını hangi gerekçeyle yaptığı anlaşılmamaktadır. TFF Başkanı Nihat Özdemir’in 6 Şubat 2020 tarihinde yaptığı açıklamaların yetersiz olduğunu kamuoyunun bilgisine sunarız...” ‘Harcama limitleri açıklansın’ “TFF’yi takım harcama limitlerinin açıklandığı 31 Aralık 2019 tarihinden sonra kulüplere yapılan takım harcama limiti revizyonlarının Ek-XII G maddesinin dört alt başlığından hangisine dayanarak yapıldığını açıklamaya ve transfer döneminin kapanmasıyla beraber kulüplerin nihai takım harcama limitlerini ilan etmeye davet ediyoruz.”