Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray 'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor… Abdülkerim Bardakçı ve Sergio Oliveira gibi yıldız isimleri kadrosuna katan Cimbom, orta saha transferi için de hareketli dakikalar yaşıyor.

HEDEF NDOMBELE

Orta saha transferi için gündeme birçok isim gelirken sarı-kırmızılılar, Tottenham forması giyen Fransız orta saha Tanguy Ndombele için yeni bir hamle yapma kararı aldı. Galatasaray, yıldız oyuncunun menajeri ile bir kez daha görüşecek ve transfere nokta koymaya çalışacak.

KİRALIK TEKLİFİNE İKNA OLDULAR

İngiliz ekibi, oyuncusunu öncelikle bonservisiyle elden çıkarmak istiyordu. Ancak Tottenham istenilen teklifleri alamayınca oyuncuyu kiralık olarak da göndermeyi kabul etti.

MAAŞININ BİR KISMI ÖDENECEK

Tottenham'a şu ana kadar tatmin edici bir teklif gelmediği için Galatasaray yıldız oyuncu için son teklifini yapacak. Aslan, yeni teklifini kiralama ve maaşının belirli bir kısmının ödenmesi şeklinde sunacak. İngiliz ekibiyle anlaşılması durumunda ise sözleşme imzalanacak. İngiliz ekibi, 3 yıl daha sözleşmesi olan oyuncuyu kadrosunda düşünmüyor.

71.4 MİLYON EURO BONSERVİS

Transfermarkt verilerine göre oyuncunun piyasa değeri 30 milyon Euro... 25 yaşındaki orta saha oyuncusunun sözleşmesinde 70 milyon Euro serbest kalma maddesi bulunuyor. Ndombele, geçtiğimiz sezon Lyon'da 30 maça çıktı 3 gol, 3 asistlik performans sergiledi. Fransa Milli Takımı'nda 7 kez forma şansı bulan Ndombele için şimdiye kadar 71.4 milyon Euro bonservis bedeli ödendi. (Takvim)