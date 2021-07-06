Yeni sezon öncesinde kadrosunu güçlendirmek için yoğun bir çalışma içerisinde bulunan Galatasaray ’da yeni yönetim, kolları sıvadı. Teknik direktör Fatih Terim’le sözleşme yenilenmesinin ardından tamamen transfere odaklanan Sarı-Kırmızılı idareciler, Karagümrük’ün 24 yaşındaki kanat oyuncusu Alassane Ndao için gözünü kararttı. Başkan Burak Elmas’ın, başarılı futbolcu için İstanbul ekibinin başkanı Süleyman Hurma’yı arayıp direkt olarak teklifte bulunduğu öğrenildi. Elmas’ın, Ndao için geçen sezon Karagümrük’te kiralık olarak görev yapan Jimmy Durmaz’ın bonservisini ve 2.5 milyon Euro da para önerdiği kaydedildi. Tarafların pazarlıklarını sürdürdüğü ifade edildi.





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Formayı giymeye hazır

Yunanistan ekiplerinden Olympiakos’un da radarında bulunan yıldız futbolcunun, İstanbul’daki yaşamından memnun olduğu ve kulüplerin anlaşması halinde Galatasaray forması giymeye hazır olduğu ifade edildi. Başarılı isim için ilk etapta 4 milyon Euro’luk bir talebi bulunan Karagümrük’ün, takas artı para formülüyle gelen teklife bu hafta içerisinde yanıt vermesi bekleniyor.

Yakup Çınar







