Dries Mertens ve Lucas Torreira'yı kadrosuna katarak dikkatleri üzerine çeken Galatasaray yeni yıldızını Premier Lig'de buldu. Sarı-kırmızılılar tecrübeli sol kanat için ilk teklifini yaptı. Süper Lig devinin gündemine gelen yıldız futbolcu için sunulan teklifin 4 milyon euro olduğu belirtildi. İşte transfer haberinin detayları...

FORVETE YILDIZLAR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da forvet hattına yıldız isimler dahil edildi. Sarı-kırmızılılar, Napoli'den ayrılan Dries Mertens'le anlaşma sağladı. 35 yaşındaki Belçikalı futbolcuyla 1+1 yıllık sözleşme imzalandı. Süper Lig devinde bir diğer golcü Haris Seferovic oldu. Benfica'nın 30 yaşındaki İsviçreli santrforu sezon sonuna kadar kiralandı.

SAVUNMAYA TECRÜBE

Galatasaray'da savunma hattına dikkat çeken isimler eklendi. Sarı-kırmızılılar, Konyaspor 'un başarılı savunmacısı Abdülkerim Bardakcı ile 3+1 yıllık sözleşme imzaladı. Abdülkerim Bardakcı için 2 milyon 800 bin euro bonservis bedeli ödendi.





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Süper Lig devi geçtiğimiz sezon Altay'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Kazımcan Karataş'la 5 yıllık anlaşma sağladı. Sağ bek pozisyonu için Olimpik Lyon'dan Leo Dubois kadroya eklendi. 27 yaşındaki Fransız futbolcu için 2 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödendi.

ORTA SAHA KURGUSU DEĞİŞTİ

Süper Lig devinde orta saha kurgusu için tecrübeli futbolcularla anlaşma sağlandı. AZ Alkmaar'dan Fredrik Midtsjö takıma dahil edildi. Norveçli oyuncu için 3 milyon 500 bin euro bonservis bedeli ödendi. Arsenal'dan Lucas Torreira kadroya eklendi. Galatasaray'ın kasasından bu transfer için 6 milyon euro çıktı. Porto'da gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Sergio Oliveira ile 4 yıllık sözleşme imzalandı.

KARŞILIKLI ANLAŞMAYLA AYRILIKLAR

Okan Buruk yönetimindeki Galatasaray'da sözleşmesi sona eren oyuncularla vedalaşılmasının ardından takımda düşünülmeyen isimlerle yollar ayrıldı. Bu doğrultuda Mbaye Diagne, Aytaç Kara ve Jesse Sekidika'nın sözleşmeleri feshedildi. Sarı-kırmızılılarda Alpaslan Öztürk, Süleyman Luş ve Batuhan Şen kiralık olarak takıma veda etti.

OPSİYONLU KİRALIKLAR

Galatasaray'da tecrübe kazanması için bazı oyuncular kiralık olarak takımdan ayrıldı. Alexandru Cicaldau, Al Ittihad Kalba'ya kiralandı. Tecrübeli futbolcunun maaşının Al Ittihad Kalba tarafından ödeneceği açıklandı. Süper Lig devinde Olimpiu Morutan, Serie B ekibi Pisa'nın yolunu tuttu. 23 yaşındaki Rumen futbolcu için yapılan kiralık anlaşmasına satın alma opsiyonu maddesi de dahil edildi. Sarı-kırmızılılarda Mostafa Mohamed de satın alma opsiyonuyla birlikte Nantes'ın yolunu tuttu.

MARCAO'YA DEV BONSERVİS

Galatasaray'da geçtiğimiz sezon özellikle UEFA Avrupa Ligi'nde gösterdiği başarılı performansla dikkat çeken Marcao, İspanya'ya transfer oldu. La Liga ekibi Sevilla, bu transfer için Galatasaray'a 12 milyon euro ile birlikte bonusların ödeneceğini açıkladı. Öte yandan Valentine Ozoronwafor'un sözleşmesinde yer alan satın alma opsiyonu Charleroi tarafından ödendi. Sarı-kırmızılıların kasasına bu transferden 100 bin euro girdi.

SOL KANADA TAKVİYE

Süper Lig devinde transfer çalışmalarının devam ettiği dönemde flaş bir hamle geldi. Sarı-kırmızılıların uzun süredir peşinde olduğu yıldız futbolcuya MİLLİYET ulaştı. Galatasaray'ın 28 yaşındaki oyuncu için sunduğu teklifin ayrıntıları ortaya çıktı.

NATHAN REDMOND GÜNDEMDE

Galatasaray'da kurmaylar sol kanada takviye yapmak adına gündemine Nathan Redmond'ı dahil etti. İngiliz futbolcu için sarı-kırmızılılar, Southampton'a ilk teklifini yaptı. Galatasaray'ın bu teklifinin 4 milyon euro olduğu öğrenildi. Nathan Redmond bu sezon Southampton formasını Premier Lig'de sadece 2 dakika giydi.

GÖRÜŞMELER OLUMLU

Buna karşın İngiliz ekibinin 7 milyon euro istediği ve pazarlıkların devam ettiği belirtildi. 2016’da 13 milyon 500 bin euro'ya Norwich’ten Southampton’a transfer olan İngiliz futbolcunun esas mevkisi sol kanat... Ancak, başarılı oyuncunun, sağ kanat ve forvet arkasında da görev yaptığı maçlar oldu. Bu durum, tercih edilmesi noktasında önemli bir faktör oldu.

Sarı-kırmızılıların kanatlarda yaşanan problemi Redmond’u kadrosuna katarak çözmeye çalıştığı ve görüşmelerin olumlu geçtiği belirlendi. Oyuncunun yıllık maliyetinin de 2 milyon euronun üzerinde olmadığı bildirildi. Teknik Direktör Okan Buruk’un da Redmond hamlesini çok önemsediği öğrenildi.

SEZON SONUNDA BOŞA ÇIKACAK

Galatasaray'ın transfer için ısrarcı olduğu 28 yaşındaki futbolcunun Southampton ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek. İngiliz futbolcunun güncel piyasa değeri 18 milyon euro olarak gösteriliyor. İngiltere Milli Takımı'nın formasını 1 kez giyen tecrübeli oyuncu daha önce Birmingham, Burton Albion ve Norwich City'de oynadı.

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