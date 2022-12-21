Galatasaray 'da yeni sezonun forvet hattı çalışmaları şimdiden başladı. Yıllardır süren forvet hasretini Mauro Icardi'yi alarak dindiren Sarı-Kırmızılılar, bu kez de Arjantinli yıldızı uzun süre kadroda tutamayacak olmanın sıkıntısını yaşıyor. Her ne kadar 29 yaşındaki santrfor, Galatasaray'da kalmaya sıcak baksa da bonservisinin PSG'den alınması kolay görünmüyor.





Transfer harekatı hızlandı

Tecrübeli yıldız için yeniden kiralama teklifi yapılsa da, Fransız kulübünün buna izin vermeye yanaşmadığı belirtiliyor. Galatasaray cephesi işte bu nedenle şimdiden alternatifler için transfer harekatını hızlandırdı.





Ocak için de düşünülüyor

Benfica'dan kiralanan Haris Seferovic'in ara transferde kulübüne geri gönderilecek olması, Bafetimbi Gomis'in de önümüzdeki sene 37 yaşını geride bırakması, bu bölgede ciddi bir değişim gerektiriyor. Teknik direktör Okan Buruk'un talepleri doğrultusunda, Erden Timur operasyonun başında yer alıyor.

Sarı-Kırmızılılar, Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen arada forvet arayışlarını başlatmış ve birçok oyuncuyla temas kurmuştu. Ara transfer döneminin yaklaşmasıyla girişimler daha da hızlanacak. Kulübün hedefi, yaz dönemi için düşünülen operasyonu, mümkünse ocak ayında gerçekleştirebilmek.





Deniz Undav transfere hazır

Brighton forması giyen Deniz Undav ise Türk pasaportuyla oynama ihtimali nedeniyle Galatasaray'ın üçüncü forvet arayışındaki 1 numaralı isim. Sarı-Kırmızılılar, Deniz'le birlikte 3 yerli mecburiyetinde seçeneklerini artırmış olacak. Ancak Deniz'in mutlaka ocak ayında Türkiye'ye gelmesi için çok yoğun temaslar var.

Biri gelirse Gomis, Ocak'ta gidecek

Galatasaray, Seferovic'in yerine Deniz Undav'ı satın alma opsiyonuyla kiralayarak önemli bir hamle yapmayı hedefliyor. Dembele ile Depay'dan biri de ocak ayında transfer edilebilirse, Arap kulüplerinin Gomis'e yaptığı teklifler de değerlendirmeye alınacak.





Dembele de sıcak bakıyor

Listenin ilk sırasındaki golcü ise Moussa Dembele... Lyon'la sözleşmesi sona erecek olan 26 yaşındaki santrforun bonservisiyle ilgili pazarlıklar devam ediyor. Fransız kulübü, Galatasaray'ın istediği seviyelere bir türlü inmediği için, yönetimin planı oyuncuyu sezon sonunda bedavaya kadroya katmak. Dembele cephesi de Cim Bom'a imza atmaya sıcak bakıyor. Ancak kış dönemi için yıldız futbolcunun çok sayıda talibi var.

İmza parası istiyor

Lyon'un bu kulüplerden biriyle anlaşması halinde, Galatasaray'ın planları suya düşebilir. Erden Timur bu nedenle Dembele ve menajeriyle sık sık görüşmelerde bulunuyor. Fransız golcünün imza parası talebi olduğu da gelen haberler arasında.





Galatasaray'ın asıl büyük planı ise Memphis Depay...

Barcelona'da gözden çıkarılan 28 yaşındaki futbolcu, Hollanda Milli Takımı ile Dünya Kupası'nda forma giyerken, 1 de gol kaydetti. Hem sol kanat forvet hem de ileri uçta görev yapabilen Depay, Okan hocanın sisteminin en önemli parçalarından biri olarak düşünülüyor.

Fenerbahçe de talip

Ayrıca Sarı-Kırmızılılar'ın yıldız transfer politikasını da sürdürecek klasta bir isim olan Depay'a, Türkiye'den Fenerbahçe de ciddi şekilde talip. Erden Timur hem Barcelona hem de Hollandalı yıldızla görüşmelerde aşama kaydetmeye çalışıyor.



