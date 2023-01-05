İlk 10 hafta itibarıyla 2 yenilgi ve 3 beraberliği bulunan Galatasaray , sonrasında müthiş bir çıkış yakaladı. 12. haftada Karagümrük'ü 2-0 geçen Aslan, devamında zorlu Beşiktaş ve Başakşehir karşılaşmalarından zaferle ayrıldı. Dünya Kupası arasından da formda dönen Cim Bom, İstanbulspor ve Sivasspor 'u devirdikten sonra dün de Ankaragücü'nü yıktı. Ligde 6 maçlık galibiyet serisine sahip tek takım konumundaki Galatasaray, bu performansıyla zirveye çıktı. Türkiye Kupası dahil edilirse, Galatasaray 8'de 8 yaptı.

11 sene sonra ilk...

Aynı zamanda Okan Buruk'un Galatasaray'ı, 11 sene sonraki en uzun galibiyet serisine de ulaşmış oldu. 26 Kasım 2011 ile 14 Ocak 2012 tarihleri arasında Fatih Terim yönetimindeki Cim Bom, 10 resmi maçı üst üste kazanmıştı. Bu seri, o tarihten sonraki en uzun galibiyet serüveni...

F.Karagümrük-Galatasaray: 0-2

Galatasaray-Beşiktaş: 2-1

Başakşehir-Galatasaray: 0-7

Galatasaray-İstanbulspor: 2-1

Sivasspor-Galatasaray: 1-2

Galatasaray-MKE Ankaragücü: 2-1

Aslıhan Çil