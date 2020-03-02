Sarı-Kırmızılılar’ı durdurabilene aşk olsun... Geçtiğimiz hafta Kadıköy’de Fenerbahçe’yi 3-1 deviren ve 20 yıllık hasretini bitiren Galatasaray dün Gençlerbirliği’ni konuk etti. Büyük bir moralle maça başlayan Aslan, 3’te Donk ve 33 ile 69’da Falcao’nun attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Ligde son oynadığı Antalya, Denizli, Konya, Kayseri, Kasımpaşa, Yeni Malatya ve Fenerbahçe maçlarını kazanarak 7’de 7 yapan Aslan, bu halkaya Gençlerbirliği’ni de ekledi ve galibiyet serisini 8 maça çıkardı.

Avrupa’da tek

Bu sezon Süper Lig’de ilk kez bir takım 8 maçlık galibiyet serisi yakalarken, Cim Bom da tam 7 yıl sonra bu kadar uzun bir galibiyet halkası oluşturdu. Galatasaray son olarak 2011-2012 sezonunda 9 maçlık kazanma serisi yakalamıştı.

Öte yandan Sarı-Kırmızılı ekip, İngiliz ekibi Liverpool’un önceki akşam Watford’a 3-0 mağlup olmasının ardından 5 büyük lig ve Süper Lig’de 2020 yılında tüm sınavlarını kazanan tek takım olma unvanını elde etti.