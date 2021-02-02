Galatasaray, Portekiz ligi ekiplerinden Benfica'dan kiraladığı ön lirebo oyuncusu Gedson Fernandes'in coronavirüs testi pozitif çıkmıştı. Ara transfer dönemin son günü ambulans uçakla İstanbul'a getirilen yıldız futbolcu, havaalanından direkt olarak hastaneye götürülmüş ve bir dizi testlere tabii tutulmuştu. Yapılan kontrollerin ve testlerin ardından 22 yaşındaki futbolcunun durumu netleşti. Galatasaray, Gedson Fernandes'e yapılan iki PCR testinin de negatif çıktığını, ayrıca akciğer tomografisi ile kan testlerinin de normal olduğunu duyurdu.

Sarı kırmızılıların yaptığı o açıklama:

21 Ocak 2021 tarihinde Covid 19 teşhisiyle tedavisi ve karantina süreci başlayan oyuncumuz Gedson Fernandes dün ambulans uçakla İstanbul’a getirilmiştir. Oyuncumuz havaalanından tedbir amaçlı sponsor hastanemiz Medical Park Bahçelievler’e götürülmüştür.

Hastanede geçen süre içerisinde alınan iki PCR testi de negatif sonuçlanan oyuncumuzun akciğer tomografisi ile kan testleri de normal olarak değerlendirilmiştir. Öğle saatlerinde taburcu edilen oyuncumuzun sağlık durumu ile ilgili bir sorun tespit edilmemiştir.