Teknik direktör Fatih Terim yönetiminde bu sezon tüm planlarını Süper Lig şampiyonluğu üzerine yapan Galatasaray, bu planlaması sonrasında önemli bir çıkışa imza attı. Fernando Muslera’nın sakatlıktan dönmesinin ardından çıktığı 7 mücadelenin tamamını kazanan Galatasaray, kupa hedefi doğrultusunda önemli bir adım attı. Bu periyotta Denizlispor’u 6-1, Yeni Malatya’yı 1-0, Gaziantep’i 2-1, Başakşehir’i 3-0, Fenerbahçe’yi 1-0, Kasımpaşa’yı 2-1 ve son olarak da Alanyaspor’u 1-0 yenen Cim Bom, müthiş bir çıkış yakaladı.

Sıradaki fikstür avantajlı Dün akşam deplasmanda aldığı galibiyetin ardından 26. haftada liderlik koltuğunu koruyan Galatasaray, sıradaki maçına B.B.Erzurumspor karşısında çıkacak. Aslan, şu anda 17. sırada bulunan Erzurumspor’la cumartesi günü Aslantepe’de karşı karşıya gelecek.

Cim Bom, 5 maçlık periyotta B.B.Erzurum’un ardından ligin alt sıralarında yer alan; Ankaragücü, Sivasspor, Kayserispor ve Çaykur Rizespor’la mücadele edecek.



