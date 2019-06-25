Galatasaray’dan Mitroglou hamlesi...

Devre arasında Marsilya’dan 1.5 sezonluğuna kiralanan Kostas Mitroglou, Galatasaray’da bir türlü bekleneni veremedi. 14 kişilik yabancı kontenjanını da göz önünde bulunduran Sarı-Kırmızılılar, tecrübeli santrforla yolları ayırmaya kararlı.

Henüz sezon bitmeden gözden çıkarılan, ancak kontratıyla ilgili herhangi bir gelişme yaşanmayan Yunan futbolcunun menaceri Panos Galariotis, İstanbul’a davet edildi. Bu hafta içinde yapılacak görüşmede, Mitroglou’ya yeni bir kulüp bulunması talep edilecek.

Sarı-Kırmızılılar, sözleşme feshi sırasında kesinlikle bir tazminat ödemesi yapmak istemiyor.

Olympiakos takip ediyor

Mitroglou’yu bir süredir, eski kulübü Olympiakos takip ediyor.

Kısa süre önce Fenerbahçe’den Valbuena’yı da transfer eden Yunan temsilcisi, Galatasaray’la bağlarını koparması halinde tecrübeli santrforun bonservisini elinde bulunduran Marsilya ile temasa geçecek.