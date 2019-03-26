Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Fatih Terim denetiminde yapılan çalışma ısınma hareketleriyle başladı. Antrenmanın ana bölümünde sınırlı alanda çift kale oyun gerçekleştirilirken, çalışma yenilenme koşusu ve soğuma hareketlerinin ardından idman tamamlandı. Ahmet Çalık ve Sinan Gümüş, antrenmanda takımla birlikte çalışırken, Yuto Nagatomo kendisi için hazırlanan özel program dahilinde kuvvet çalışmalarını sürdürdü. Türkiye A Milli Takımı’ndan dönen Emre Taşdemir ise günü adaptasyon çalışmasıyla geçirdi.

Öte yandan Yunanistan Milli Takımı'nda sakatlanan Konstantinos Mitroglou’nun yapılan MR incelemesinde alt arka adale grubunda orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiği ve oyuncunun tedavisine başlandığı belirtildi.

Sarı-kırmızılılar, Yeni Malatyaspor karşılaşmasının hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.