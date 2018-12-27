Galatasaray'dan Miranda yoklaması

Stoper arayışlarını sürdüren Galatasaray, İnter'den Miranda'yı gözüne kestirdi.

27 Aralık 2018, Perşembe 06:03
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Galatasaray'dan Miranda yoklaması

Bir yandan Luiz Felipe’yi kadrosuna katmaya çalışan Galatasaray’ın gözü diğer taraftan hâlâ Miranda’da.

Inter’de istediği süreyi alamayan ve kontratı sezon sonunda bitecek olan 34 yaşındaki Brezilyalı stoperin kiralanma ihtimali oluşması halinde, Sarı-Kırmızılılar vakit kaybetmeden bu transferi de resmiyete dökmeye çalışacak.

Böylece Maicon ve Ozan gibi isimlerin devre arasında takımdan ayrılma ihtimallerine karşı da bir çözüm bulunmuş olacak.

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