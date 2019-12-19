Galatasaray'dan minik taraftarlara jest

Tuzlaspor maçından önce formasını çıkarmak istemediği için stada alınmayan Galatasaraylı minik kardeşlere, Sarı- Kırmızılılar vakit kaybetmeden ulaştı. Galatasaray, minik taraftar Ahmet Kaan ile kardeşi Alp’i konuk edecek.

19 Aralık 2019, Perşembe 06:01
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Galatasaray'dan minik taraftarlara jest

Galatasaray Kulübü, kupa maçında, Tuzlaspor tarafına sarı-kırmızılı formayla giremeyeceğinin söylenmesi üzerine, babasına eve dönmek için ısrar eden minik taraftar Ahmet Kaan ile kardeşi Alp’i konuk edecek.

Sarı-kırmızılı kulübün Twitter hesabından "Galatasaray sensin çocuk" başlığıyla yapılan paylaşımda, Ahmet Kaan ve Alp’in, Galatasaray’ın Süper Lig’de 28 Aralık’ta yapacağı Antalyaspor maçında misafir edileceği bildirildi. Ahmet Kaan ve Alp’in futbolcularla seremoniye çıkacağı kaydedildi.

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