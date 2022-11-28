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Galatasaray'dan Midtsjö kararı! Okan Buruk veto etti

Galatasaray, Midtsjö için AZ Alkmaar’dan gelen transfer teklifini reddetti. Yönetim, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü aldı ve Hollanda ekibinin teklifi reddedildi.

28 Kasım 2022, Pazartesi 12:01 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Midtsjö kararı! Okan Buruk veto etti

Spor Toto Süper Lig 'de şampiyonluk mücadelesi veren Galatasaray 'ın Norveçli orta saha oyuncusu Fredrik Midtsjö'ye eski kulübü AZ Alkmaar'ın talip olduğu ortaya çıktı.

Sarı-Kırmızılılar, Fredrik Midtsjö ile ilgili kararını verdi. AZ Alkmaar, eski oyuncusu Fredrik Midtsjö'yü kiralık olarak Galatasaray'dan istedi. Yönetim, bu konuda teknik direktör Okan Buruk'un görüşünü aldı ve Hollanda ekibinin teklifi reddedildi.

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BURUK GİTMESİNİ İSTEMEDİ

Okan Buruk'un, 29 yaşındaki orta saha oyuncusundan memnun olduğu, futbolcunun da Galatasaray'da mutlu olması sebebiyle transfer veto edildi. Oyuncusuyla iyi bir iletişimi olan Okan Buruk'un Midtsjö'nün performansını daha da artırmak için çalışmalar yaptığı öğrenildi.

Cim bom, AZ'ye Midtsjö için 3.5 milyon euro bonservis ödemişti. 3 yıllık sözleşme imzalanan ve takımda mutlu olan oyuncu, bu sezon 1 asist üretti. (Takvim)

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