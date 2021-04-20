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Galatasaray'dan Mete Kalkavan tepkisi

Galatasaray, Trabzon maçına atanan hakem Mete Kalkavan hakkında resmi site üzerinden sert bir açıklama yayınladı.

20 Nisan 2021, Salı 06:58 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Mete Kalkavan tepkisi

Açıklamada, "Galatasaray Spor Kulübü olarak defalarca söylediğimiz gibi rakiplerimiz dahil futbolun tüm paydaşlarıyla adalet, dürüstlük, eşitlik ve sportmenlik çerçevesinde bir yarış arzu etmekteyiz. Son dönemlerde olduğu gibi bu sezonda da Galatasaray'a karşı uygulanan çifte standart içeren hakem kararlarının yanı sıra, Galatasaray adıyla kronik problemi olan Mete Kalkavan'ın bu maça atanması kelimenin tam anlamıyla "hatada ısrar ediyoruz" anlamını taşımaktadır. Hakem Mete Kalkavan'ı Merkez Hakem Kurulu ve bütün unsurları, Türk futbolu adına uyarmaya devam ediyoruz" denildi.

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