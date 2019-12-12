Galatasaray’ın ara transfer operasyonundaki en önemli hamlelerden biri, Süper Lig içerisinde gerçekleşecek. Sarı-Kırmızılılar, Sivasspor’la sözleşmeleri sezon sonunda bitecek olan Emre Kılınç ve Mert Hakan Yandaş’la prensip anlaşmasına varmıştı. Daha sonra araya Başakşehir ve Beşiktaş girmesine rağmen, iki oyuncunun da Galatasaray forması giymek istediği belirtiliyor. FANATİK, iki yıldızdan Mert Hakan’a yapılan teklifin detaylarına ulaştı. Sivasspor’da yıllık 700 bin TL’ye oynayan 25 yaşındaki Mert Hakan’a, 7 milyon TL önerildiği ve tarafların bu doğrultuda el sıkıştığı belirtiliyor. Emre’ye de bu seviyede bir teklif yapıldığı, gelen haberler arasında.

Kaynağı Belhanda karşılayacak

Bu sezon müthiş bir çıkış yakalayan ve liderlik koltuğunu kimselere kaptırmayan Sivasspor’un en kritik parçalarından olan bu iki futbolcunun, devre arasında Galatasaray’a transfer olması bekleniyor. Sarı- Kırmızılılar, bu hamleyle yeniden şampiyonluk yarışının en güçlü adaylarından biri olmayı hedefliyor. Transferin gerçekleşmesi için Galatasaray makul bir bonservis bedeli ödemeye hazırlanıyor. Bu paranın kaynağı da, Belhanda’nın satışıyla karşılanacak.

Beşiktaş resmen geri çekildi

Eğer Sivas cephesi devre arasında bu girişime olumsuz yanıt verirse, Galatasaray her iki oyuncuyu da sezon sonunda bedelsiz olarak renklerine katabilecek. Oyuncularla görüşmesinden olumsuz yanıt alan Beşiktaş Kulübü ise resmi açıklama yaparak, iki futbolcuyla da ilgilenmediğini duyurdu.