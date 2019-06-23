Galatasaray'ın devre arasında Kasımpaşa'dan 10 milyon euro karşılığında kadrosuna kattığı Senegalli golcü Mbaye Diagne'nin Sarı Kırmızılılar'dan ayrılarak Arap Yarımadası'na transfer olacağı konuşuluyordu. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de kaydettiği 30 golle rekor kıran yıldız futbolcunun geleceğiyle ilgili olarak Fransız basınından da çok konuşulacak bir iddia geldi.

Yahoo Sports Fransa'dan Manu Lonjon, kendisine ait Twitter hesabından paylaştığı haberde Diagne'nin geleceğiyle ilgili olarak "Galatasaray, menajer William D'Avila'dan Diagne'ye Suudi Arabistan'da kulüp bulmasını istedi. Al Nasr'ın ilk teklifini yükseltip yükseltmediğini bilmiyorum. Ancak Diagne'nin gidişiyle Galatasaray, daha önce anlaşmaya vardığı oyuncuların transferini bitirecek." ifadelerini kullandı.