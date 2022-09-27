Galatasaray ’ın Aalborg’dan kadrosuna kattığı Mathias Ross, sahaya çıkmak için artık gün sayıyor. Genç futbolcunun antrenmanda gösterdiği performans dikkat çekerken, yönetimin bu transferi yapmasındaki en büyük etkenlerden birisinin geleceğe yatırım olduğu...

YENİLERDEN SAHAYA ÇIKMAYAN TEK İSİM

Bir çok yeni isimle bu sezon kadrosunu güçlendiren sarı-kırmızılılarda son olarak Juan Mata da, İstanbulspor ile yapılan hazırlık karşılaşmasında forma giyerken, Ross yeniler arasında henüz sahaya çıkmayan tek isim olarak kaldı.

NELSSON’UN KOPYASI

Sarı-kırmızılı taraftarın nasıl bir performans sergileyeceğini merakla beklediği 21 yaşındaki savunma oyuncusu, Cim Bom’un kadrosunda bulunan bir diğer Danimarkalı stoper Victor Nelsson ile önemli benzerlikler taşıyor. Oyun tarzı, fizik özellikleri, disiplini ve tekniğiyle vatandaşı Victor Nelsson’un adeta bir kopyası gibi.

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TEKNİĞİ İYİ, OFANSİF KATKI SAĞLIYOR

1.90’lık boyuyla hava toplarında etkili bir isim olan Ross, aynı zamanda yere sağlam basıyor. Rakipleriyle ikili mücadelelere girmekten çekinmezken, fizik olarak ayakta kalmayı da başarıyor. Uzun boyuna göre değerlendirildiğinde iyi olarak nitelendirilebilecek bir tekniği var. Kolay paslar yapmayı tercih ederken, topu oyuna iyi sokabilmesi, geriden takım ataklarının başlatılması konusunda formasını giydiği takıma ofansif anlamda katkı sağlıyor.

AALBORG'TA 104 MAÇA ÇIKTI

Ross futbolculuğunu erken olgunlaştırmış bir isim olarak dikkat çekiyor. Sahada sorumluluk almaktan kaçınmayan yanıyla liderlik özellikleri sergiliyor. Genç yaşına karşın Aalborg takımında 104 maça çıkması bunun önemli göstergelerinden. Bu maçlarda altı gol kaydeden oyuncu ender de olsa ileri çıkıp, skor katkısı yapmaya çalışmaktan da kaçınmıyor.

GELECEĞE YATIRIM

Danimarka genç milli takımlarında bir çok maçta forma giyen Mathias Ross, zaman zaman süratli oyuncuları marke etmekte zorlanabiliyor. Gelişimi henüz sürmekte olan futbolcu sarı-kırmızılılarda aynı zamanda geleceğe yatırım transferi olarak da öne çıkıyor. (Skorer)



