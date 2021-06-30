Galatasaray gelecek sezonun çalışmalarına ara vermeden devam ederken transferde de hareketlilik devam ediyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı takıma dahil eden Galatasaray'da sol bek için Mario Rui iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Napoli takımında Mario Rui için 5-6 milyon Euro değerinde bir teklif yapacak.

Geçen sezon 36 maça çıktı

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Mario Rui 11 kez A Milli Takım forması giydi.



