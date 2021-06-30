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Galatasaray'dan Mario Rui hamlesi

Galatasaray sol bek transferi konusunda çalışmalarını hızlandırdı. Sarı-Kırmızılı takımın gündemine son olarak Napoli takımından Mario Rui girdi

30 Haziran 2021, Çarşamba 02:21 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Mario Rui hamlesi

Galatasaray gelecek sezonun çalışmalarına ara vermeden devam ederken transferde de hareketlilik devam ediyor. Alpaslan Öztürk ve Aytaç Kara'yı takıma dahil eden Galatasaray'da sol bek için Mario Rui iddiası gündeme geldi. İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre Galatasaray, Napoli takımında Mario Rui için 5-6 milyon Euro değerinde bir teklif yapacak.

Geçen sezon 36 maça çıktı

30 yaşındaki oyuncu geçen sezon Napoli adına 36 resmi maça çıkarken önceki sezon İtalya Kupası'nı kazanmıştı. Portekiz ile UEFA Uluslar Ligi'ni kazanan Mario Rui 11 kez A Milli Takım forması giydi.


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