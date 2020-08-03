Galatasaray, Maicon transferini tamamlarken elde edilen gelir ise tartışmaları beraberinde getirdi. 2017- 18 sezonu öncesinde 7 milyon Euro'ya Sao Paulo'dan alınan Brezilyalı stoper, garanti ücret olarak da 2.2 milyon Euro kazanıyordu. Maicon'u 1 milyon 430 bin Euro'ya Al-Nasr'a sattığını KAP'a açıklayan Galatasaray, transfer sürecini iyi yönetemedi. 1 ay önce Suudi Arabistan ekibiyle 3 milyon Euro bonservis bedelinde el sıkışan sarı-kırmızılı yönetim, Maicon'un restine yabancı kontenjanı dolu olduğu için karşılık veremedi.

Al-Nasr'daki 3.5 milyon Euro'luk ücretinde değişiklik yapılmasını istemeyen Maicon, Al-Nasr yetkililerine bonservisini daha düşük bedelle alma sözü verdi. Galatasaray'ı yabancı sayısı nedeniyle köşeye sıkıştıran 31 yaşındaki oyuncu, sarı-kırmızılıların bonservisini 1.57 milyon Euro (13 milyon TL) indirmesini sağladı.

KAPI'DAN KASAYA PARA GİRECEK

8 Ağustos 2002 doğumlu Mustafa Kapı, profesyonel sözleşme imzalamadığı için yönetim kararıyla kadro dışı bırakılmıştı. Cumartesi günü 18 yaşından gün alacak Mustafa, sarı-kırmızılı kulüpten resmen ayrılacak. Fransız ekibi Lille ile 4 yıllık anlaşma sağlayan genç orta saha oyuncusu için Galatasaray 300 bin Euro yetiştirme bedeli alacak. (Sabah)