Spartak Moskova'nın 31 yaşındaki Brezilyalı forvetinin bonservisi için 4 milyon euroyu vermeyi kabul eden Galatasaray, tecrübeli futbolcuya da adeta bir servet verecek.

Oyuncu ile 3,5 yıllık bir anlaşma yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, her sene için yıldız futbolcuya 4 milyon euro ödeyecek. Böylece Brezilyalı futbolcu, 3 sene için Galatasaray'dan 14 milyon euro alacak. Kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in ikna olmasında büyük rol oynadığı Luiz Adriano için kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

(Milliyet)