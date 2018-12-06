Galatasaray'dan Luiz Adriano'ya toplam 14 milyon Euro!

Galatasaray'ın devre arasında kadrosuna katmaya çalıştığı Luiz Adriano'nun maliyeti ortaya çıktı.

06 Aralık 2018, Perşembe 07:22
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Galatasaray'dan Luiz Adriano'ya toplam 14 milyon Euro!

Spartak Moskova'nın 31 yaşındaki Brezilyalı forvetinin bonservisi için 4 milyon euroyu vermeyi kabul eden Galatasaray, tecrübeli futbolcuya da adeta bir servet verecek.

Oyuncu ile 3,5 yıllık bir anlaşma yapmayı planlayan sarı-kırmızılılar, her sene için yıldız futbolcuya 4 milyon euro ödeyecek. Böylece Brezilyalı futbolcu, 3 sene için Galatasaray'dan 14 milyon euro alacak. Kaleci antrenörü Claudio Taffarel'in ikna olmasında büyük rol oynadığı Luiz Adriano için kulüpler arasındaki görüşmelerin sürdüğü belirtildi.

(Milliyet)

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