Galatasaray’dan Londra çıkarması... Hedef Bakayoko!

Galatasaray’da transfer çalışmaları giderek hızlanıyor. Ligin başlangıçı yaklaştıkça ideal kadroyu kurmak adına süresi azalan Sarı-Kırmızılılar, İngiltere’ye çıkarma yaptı. Fatih Terim’in sağ kolu Şükrü Hanedar, önceki gece Londra’ya giderek bazı görüşmelerde bulundu. Bunlardan en önemlisi, Chelsea’nin ön liberosu Bakayoko için yapılan toplantıydı. Galatasaray’ın planı, Fransız futbolcuyu 1 sezonluğuna satın alma opsiyonuyla birlikte kiralamak. Chelsea cephesi bu görüşmeye oldukça sıcak bakıyor.

Önceliği İngiltere, ama... 24

yaşındaki oyuncunun önceliği İngiltere olsa da, Galatasaray’ın Şampiyonlar Ligi kozu, bu düşünceyi değiştirebilir. 1.89 boyundaki Bakayoko, Monaco’daki performansı sonrası 40 milyon Euro’ya Chelsea’ye transfer olmuş, İngiltere’de aradığını bulamayınca geçen sezon Milan’a kiralanmıştı.

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