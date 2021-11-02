Galatasaray , Perşembe günü UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile NEF Stadı'nda karşı karşıya gelecek.

Sarı-Kırmızılı kulüp, Lokomotiv Moskova maçını yüzde yüz kapasite ile oynamak için TFF'ye başvuru yaptı.

TFF, Sağlık Kurulu'nun değerlendirmesine göre karar verecek. Burada karar verici UEFA değil yerel yönetimler...

Türkiye Futbol Federasyonu, 9 Kasım'dan itibaren kapasiteyi %100’e çıkaracağını açıklamıştı.

Galatasaray'ın UEFA Avrupa Ligi E Grubu'nda 4 Kasım Perşembe günü Rusya ekibi Lokomotiv Moskova ile yapacağı 4. hafta maçını İsviçreli hakem Sandro Scharer yönetecek.

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