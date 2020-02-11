Galatasaray'dan Lemina kararı!

Gösterdiği müthiş performansla taraftarların gönlünde taht kuran Mario Lemina'nın yeni sezonda Galatasaray forması giyip giymeyeceği merak konusu...

11 Şubat 2020, Salı 08:59 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan Lemina kararı!

Sarı-Kırmızılı yönetim Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldız için sezon bitimine kadar bekleyecek. Ardından İngilizler'le görüşülecek.

Lemina son dönemlerde gösterdiği mükemmel performansla takımın kilit isimlerinden birisi oldu.

Kaynak: Takvim

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