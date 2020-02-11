Sarı-Kırmızılı yönetim Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldız için sezon bitimine kadar bekleyecek. Ardından İngilizler'le görüşülecek.
Lemina son dönemlerde gösterdiği mükemmel performansla takımın kilit isimlerinden birisi oldu.
Kaynak: Takvim
Sarı-Kırmızılı yönetim Southampton'dan kiraladığı Gabonlu yıldız için sezon bitimine kadar bekleyecek. Ardından İngilizler'le görüşülecek.
Lemina son dönemlerde gösterdiği mükemmel performansla takımın kilit isimlerinden birisi oldu.
Kaynak: Takvim
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