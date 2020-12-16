Ligde üst üste kazanan kadroyu kupada dinlendiren Fatih Terim, Misli.com 3. Lig ekibi Darıca Gençlerbirliği karşısında tamamen farklı bir 11'i sahaya sürdü. Lig'de son 6 maçta 5 galibiyet 1 beraberlik alan kadrodaki isimleri kulübeye çeken deneyimli teknik adam; gençler, yeteri kadar şans bulamayan oyuncular ve Kovid-19 tedavilerinin ardından iyileşen yıldızların yer aldığı bir 11'i sahaya sürdü.

Yıldızlar sonradan girdi

Tedavisi biten isimlerden kaleci Okan, Arda, Belhanda ve Omar formalarına kavuştu. Formsuzluğu nedeniyle ligde formasını kaptıran Etebo ve sakatlık dönüşü takıma giremeyen Luyindama da dün gece oynadı. Şener ile Ömer Bayram gibi rotasyon oyuncularının yanı sıra Sekidika da şans buldu. Terim ayrıca 17 yaşındaki stoper Emin ve 19 yaşındaki forvet Ali Yavuz Kol'a da 90 dakika şans verdi. Emre Akbaba, Emre Kılınç ve Oğulcan Çağlan gibi 11 oyuncuları ise son yarım saatte görev aldı.