Galatasaray'dan kupada ambargo yok!

Ziraat Türkiye Kupası'nda 5. tur ilk maçında Keçiörengücü'yle karşılaşan Galatasaray'da 2 haftadır Beinsports'a konuşmayan yardımcı antrenörler bu uygulamayı kupada bıraktı.

05 Aralık 2018, Çarşamba 13:14 Son Güncelleme:
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Galatasaray'dan kupada ambargo yok!

Son zamanlarda Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports ile arasında gerginlik olan Galatasaray'da kupa maçında bir uygulama geride bırakıldı.

Fatih Terim'in cezası nedeniyle maç sonu basın toplantılarına katılması gereken yardımcı antrenörler iki haftadır değerlendirme yapmıyorlardı. Ancak Keçiörengücü maçıyla bu uygulamaya yer verilmediği görüldü.

Yardımcı antrenör Levent Şahin, Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu ASpor'a maç öncesi rutin değerlendirmesini yaptı. Şahin yaptığı kısa açıklamada "Keyifli bir maç olacak. Genç futbolcularımız umarım bu şansı iyi değerlendirir." dedi.

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