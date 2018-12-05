Son zamanlarda Türkiye Futbol Federasyonu ve Süper Lig'in yayıncı kuruluşu Beinsports ile arasında gerginlik olan Galatasaray'da kupa maçında bir uygulama geride bırakıldı.

Fatih Terim'in cezası nedeniyle maç sonu basın toplantılarına katılması gereken yardımcı antrenörler iki haftadır değerlendirme yapmıyorlardı. Ancak Keçiörengücü maçıyla bu uygulamaya yer verilmediği görüldü.

Yardımcı antrenör Levent Şahin, Ziraat Türkiye Kupası yayıncı kuruluşu ASpor'a maç öncesi rutin değerlendirmesini yaptı. Şahin yaptığı kısa açıklamada "Keyifli bir maç olacak. Genç futbolcularımız umarım bu şansı iyi değerlendirir." dedi.

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