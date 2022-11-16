Galatasaray , kanatlara önemli takviyeler yapmak üzere çalışmaları hızlandırmış durumda.

TRANSFER TEMASLARI ERKEN BAŞLADI

Hem iç hem de dış transferde kritik hamleler gerçekleştirecek olan Sarı-Kırmızılılar'da teknik ekip ve yönetim tam bir uyum içerisinde çalışıyor. Dünya Kupası nedeniyle liglere verilen 1.5 aylık arayı da fırsat bilen Galatasaray cephesi, ara transfer dönemine hazırlıklı girmek için temasları erken başlattı.





YUNUS AKGÜN BEKLENENİ VEREMEDİ

Bu doğrultuda gündeme gelen ilk maddelerden biri, takımdaki sorunlu bölgeleri iyileştirip güçlendirmek. Özellikle sezon başında büyük umutlarla takıma geri dönen, ancak bir türlü bekleneni veremeyen Yunus Akgün'ün satılması, Sarı-Kırmızılılar'ın ilk gündem maddelerinden.

Şu ana kadar beklentilerin altında kalan Yunus Akgün'ün ara transferde satılması, hem kulübün hem de genç oyuncunun rahatlaması anlamına geliyor.

YUNUS'U REİMS İSTİYOR

Galatasaray'ın 21 yaşındaki kanat oyuncusuna Fransa Ligi ekiplerinden Reims ilgi gösteriyor.





G.SARAY'IN İSTEDİĞİ BONSERVİS

İlginin farkında olan Galatasaray ise Yunus Akgün için bonservis bedelini belirledi. Sarı-kırmızılı yönetimin Yunus için 5-6 milyon Euro'luk bir bonservis talebi söz konusu.

YUNUS DA AYRILIĞA SICAK BAKIYOR

Kulüple zamlı kontrat görüşmelerinde bir türlü mesafe alamayan ve idmanlardaki isteksiz tavırları nedeniyle, hocası Okan Buruk tarafından son Başakşehir maçının kadrosuna alınmayan Yunus da ayrılığa çok sıcak bakıyor. Kulüp böylece hem önemli bir bonservis geliri elde edecek hem Yunus istediği rakamlara kavuşacak hem de Okan Buruk olası bir krizden kurtulmuş olacak.





ROTA CENGİZ ÜNDER

Satılması düşünülen Yunus Akgün'ün yerine alınması planlanan oyuncu ise aynı zamanda A Milli Takım 'ın da yıldızlarından olan Cengiz Ünder. Kulübü Marsilya'da ciddi sorunlar yaşayan ve artık düzenli oynayacağı bir takıma gitmek isteyen 25 yaşındaki kanat oyuncusu, Galatasaray'ın ilgisine karşı oldukça sıcak. Sarı-Kırmızılılar'ın hedefi, genç yıldızı satın alma opsiyonuyla birlikte kiralayabilmek.

Marsilya'da mutsuz olan Cengiz, Galatasaray'ın teklifine sıcak bakıyor. Fransız kulübüyle olan temaslar daha da sıklaşacak.

GÖRÜŞMELER ÇOKTAN BAŞLADI

Taraflar arasında bir süredir görüşmelerin devam ettiği belirtiliyor. Ancak Galatasaray Yönetimi, ara transfer dönemi başlamadan önce bu girişimi sonuçlandırmaya kararlı ve temasların daha da sıklaşacağı ifade ediliyor.





HALİL AKBUNAR TELEFON BEKLİYOR

Sarı Kırmızılı kulübün ara transferde kadrosuna katmaya hazırlandığı bir diğer kanat oyuncusu Halil Akbunar ise her konuda Galatasaray'la anlaşmaya varmış durumda. Tecrübeli futbolcu, imza için artık Galatasaray'dan gelecek telefonu bekliyor.

DİĞER TEKLİFLERİ BEKLEMEYE ALDI

Sezon başında gittiği Belçika'da oturum izni alamayan ve canı bir hayli sıkkın olan Halil, ailesiyle birlikte İstanbul'da yaşamak istiyor. Teknik direktör Okan Buruk'un da bizzat telefonda görüştüğü Halil, Süper Lig'den gelen diğer teklifleri beklemeye almış durumda. Okan hoca, ciddi sorunlar yaşadığı yerli rotasyonunda Halil takviyesinin elini çok rahatlatacağını düşünüyor. 29 yaşındaki solak futbolcu, her iki kanatta ve forvet arkasında görev yapabiliyor.



