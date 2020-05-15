Galatasaray'dan koronavirüsü açıklaması! Bir pozitif..
Galatasaray kulübü tüm teknik ekip, idari ve destek kadro ve futbolculara, 14 Mayıs tarihinde (dün) yapılan Kovid-19 testleri sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde pozitif vakaya rastlandığını duyurdu.
Galatasaray kulübü resmi sitesi üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada tüm teknik ekip, idari ve destek kadro ve futbolculara, 14 Mayıs tarihinde (dün) yapılan Kovid-19 testleri sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde pozitif vakaya rastlandığını duyuruldu. TFF Sağlık Kuluru tarafından belirlenen protokollere uygun olarak antrenmanların 6 gün süre ile durdurulduğu da belirtildi.
Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;