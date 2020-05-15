Galatasaray kulübü resmi sitesi üzerinden açıklama yaptı. Açıklamada tüm teknik ekip, idari ve destek kadro ve futbolculara, 14 Mayıs tarihinde (dün) yapılan Kovid-19 testleri sonucunda performans ekibindeki bir yardımcı personelde pozitif vakaya rastlandığını duyuruldu. TFF Sağlık Kuluru tarafından belirlenen protokollere uygun olarak antrenmanların 6 gün süre ile durdurulduğu da belirtildi.

Galatasaray'dan yapılan açıklama şu şekilde;



