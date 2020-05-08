Galatasaray Kulübü, futbolcular, teknik direktör Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlara yaptırdığı koronavirüs testlerinin negatif çıktığını açıkladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklama şöyle;

Galatasaray Futbol Takımı tüm oyuncuları, Teknik Direktörümüz Fatih Terim ve yardımcıları ile performans, sağlık, idari ve destek kadrolarındaki çalışanlarımıza sponsor hastanemiz Liv Hospital tarafından yapılan Covid 19 testleri sonuçlanmış ve pozitif vakaya rastlanmamıştır. Antrenman programları sürdükçe testler belirli aralıklarla tekrar edilecekti