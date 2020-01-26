Galatasaray’dan Konyaspor’a karşı büyük üstünlük

Konyaspor ile Galatasaray, lig tarihinde bugüne kadar 37 kez karşı karşıya geldi. Söz konusu müsabakalarda Sarı- Kırmızılılar 27 kez sahadan galip ayrılırken, 2 kez de Yeşil- Beyazlılar rakibini mağlup etti. Geride kalan 8 maçta ise kazanan taraf çıkmadı.

Cim Bom’un 72 golüne Konya 21 golle yanıt verdi.

2003’ten beri yenilgi yok

Galatasaray, ligde Konyaspor’a 26 maçtır mağlup olmuyor.

Sarı-Kırmızılılar, Konya’ya karşı ligdeki son yenilgisini 13 Eylül 2003 tarihinde deplasmanda 1-0’lık skorla aldı.

Söz konusu 26 karşılaşmada Aslan, 19 kez galip gelirken, 7 kez de berabere kaldı.