Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig 'in 16'ncı haftasında Fatih Karagümrük deplasmanından 4-1 mağlup ayrıldı. Fatih Karagümrük'ün genç eldiveni Batuhan Şen gösterdiği performansla müsabakada yıldızlaştı. Genç file bekçisi, Trabzonspor hücumcularına karşı inanılmaz bir performans sergiledi.

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo takımının yaşadığı gol sorunu sonrası çözümü genç kalecide buldu. 23 yaşındaki Batuhan Şen, Adana Demirspor maçının ardından Trabzonspor müsabakasına da ilk 11'de başladı. Performansı merak konusu olan genç eldiven taraftarları etkilemeyi başardı.

23 yaşındaki eldiven karşılaşmaya oldukça etkili başladı. Anastasios Bakasetas'ın şutunda rakibine gol izni vermeyen Batuhan Şen'i yıkan isim Marc Bartra oldu. Trabzonspor'un 20'nci dakikada bulduğu golde Batuhan Şen rakibini durdurmayı başaramadı.





TRABZONSPOR'U DURDURDU

Batuhan Şen'in yıldızlaştığı pozisyon 58'inci dakikada yaşandı. Takımının 10 kişi kaldığı pozisyonun ardından kullanılan serbest vuruşta Batuhan Şen, Anastasios Bakasetas'ın şutunda rakibine gol izni vermedi. Dönen topu tamamlamak isteyen Trezeguet'i de durduran isim genç file bekçisi oldu.

Batuhan Şen, Trabzonspor karşısında maçı 6 kurtarışla tamamladı. 23 yaşındaki eldiven, ceza sahası dışından gelen şutların 5'inde rakiplerine geçit vermedi. Batuhan Şen'in 25 pas denemesinin 16'sı isabetli oldu. Genç eldivenin 14 uzun pasından 5'i takım arkadaşlarıyla buluştu.

Fatih Karagümrük file bekçisi Batuhan Şen maçın ardından konuştu. Genç eldiven, "Hocam bana çok güvendi ve kaleyi teslim etti. Ben de onu mahcup etmek istemiyorum. Kazandığımız için mutluyuz" dedi.

SOSYAL MEDYAYI SALLADI

Batuhan Şen başarılı performansıyla Fatih Karagümrük taraftarlarının yanı sıra Galatasaray cephesini de sevindirdi. 23 yaşındaki eldiven için sosyal medyada övgü dolu yorumlar yapıldı. Batuhan Şen'in sezon sonunda Galatasaray'a dönecek olması nedeniyle "Yeni Muslera" yorumları yapıldı.