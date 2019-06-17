Galatasaray, Fortuna Düsseldorf’ta forma giyen gurbetçi Kenan Karaman için bu hafta nihai atağı gerçekleştirecek. Sarı-Kırmızılılar bir süredir görüşme halinde oldukları milli golcüyü 1 milyon euroya ikna etti. Düsseldorf’ta senede 265 bin euro kazanan Kenan’ın ücretini dörde katlayan teklife evet demesinden sonra Sarı-Kırmızılılar Alman yöneticilerle temasa geçti ve bu hafta içinde bir görüşme gerçekleştirme kararı alındı.

22 MAÇTA 3 GOL, 3 ASİSTİ VAR

Galatasaraylı yöneticiler, Düsseldorf’a bonservis bedeli olarak 2.5 milyon euro teklif etmeye hazırlanıyor. Ancak Aslan’ın 3 milyon euroya da çıkabileceği belirtiliyor. 1.89 boyunda olan 25 yaşındaki Kenan Karaman, geçen sezon 22 karşılaşmada forma giyerken, 3 gol atıp, 3 asist yaptı. Aynı zamanda A Milli Takım’da da görev yapan genç futbolcu, 7 defa giydiği Ay-Yıldızlı forma altında fileleri de 1 kez havalandırdı. Kenan’ın Düsseldorf ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2021’e kadar devam ediyor.

Kaynak: Star